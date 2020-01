Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einstellungsberatung vor Ort in Rottenburg - Polizei Baden-Württemberg sucht Nachwuchs

Sehr gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz für angehende Polizisten

Die Zahl der Ausbildungsplätze für junge Polizistinnen und Polizisten bleibt auf hohem Niveau. Für die Einstellungen im Jahr 2021 und 2022 sind bei der Polizei Baden-Württemberg zirka 3.000 Ausbildungsplätze frei!

Die 30-monatige Ausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst gliedert sich in theoretische und praktische Anteile und endet mit der Laufbahnprüfung. Fundierter Unterricht in modernen Lehrsälen, Einsatztraining, Sport und ein zwölfmonatiges Praktikum auf einem Polizeirevier bereiten die künftigen Ordnungshüter unter anderem auf den Berufsalltag vor.

Die 45-monatige Ausbildung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst endet mit der Ernennung zum Polizei- bzw. Kriminalkommissar. Neun Monate Vorausbildung in den Polizeischulen und das unmittelbar anschließende Bachelor-Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen berechtigen für diese Laufbahn. Praxismodule bei verschiedenen Polizeidienststellen, Behörden oder auch Firmen vervollständigen die anspruchsvolle Ausbildung und vermitteln den Absolventen das nötige Rüstzeug für ihre verantwortungsvolle Tätigkeit.

Nach den "Lehr- und Studienjahren" beginnt dann der Ernst des Berufslebens und die frischgebackenen Polizistinnen und Polizisten arbeiten in den Einsatzeinheiten oder bei den Dienststellen des Polizeieinzeldienstes. Ob Streifendienst, Kriminalpolizei, Spezialeinheit, als Diensthundeführer, bei der Reiterstaffel oder bei der Hubschrauberstaffel - die Polizei bietet ein breites Spektrum von beruflichen Möglichkeiten. Zu Wasser, zu Lande und in der Luft - die Aufgabengebiete sind vielfältig und spannend.

Neugierig geworden?

Am Freitag, den 31. Januar 2020, können Sie sich zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr beim Polizeirevier Rottenburg vom Einstellungsberater der Polizei, Polizeihauptkommissar Lambert Maute, informieren lassen. Voraussetzungen sind unter anderem:

- Mittlerer Bildungsabschluss oder Abitur.

- Guter Gesundheitszustand.

- Zum Einstellungstermin mindestens 16 ½ Jahre.

- Mindestgröße 160 cm.

- Keine Vorstrafen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kommen Sie vorbei. Für eine Anmeldung bei Herrn Maute, Telefon 07071/972-5380, wären wir dankbar. Er ist auch gerne bereit am Telefon erste Fragen zu beantworten. (ms)

