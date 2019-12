Polizei Dortmund

POL-DO: Brandstiftung in Mehrfamilienhaus in Dorstfeld: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Bei einem Feuer am Freitagabend (6.12.2019) erlitten vier Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Dortmund-Dorstfeld Rauchgasvergiftungen. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei am Tatort steht jetzt fest, dass ein Brandstifter das Feuer in dem Gebäude am Vogelpothsweg gegen 19.40 Uhr gelegt haben muss.

Der Rettungsdienst versorgte die verletzten Mieter. Sie sind 2, 16, 31 und 43 Jahre alt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen, die in der Hochhaussiedlung am Vogelpothsweg verdächtige Personen beobachtet haben.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

