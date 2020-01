Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Keine Chance für Einbrecher und Telefonbetrüger - kostenlose Beratung für Ihre Sicherheit

Der Winter hat die Region fest Griff. Besonders Einbrecher auf der Suche nach Beute profitieren von den kurzen Tagen und sind in der dunklen Jahreszeit verstärkt aktiv - verspricht doch die frühe Dunkelheit ein geringeres Entdeckungsrisiko.

Wer sich also im Winter nicht nur vor Grippe, sondern auch vor Einbrechern schützen möchte, muss gut informiert sein. Oft reichen nämlich schon einfache und kostengünstige Veränderungen an Türen und Fenstern aus, um die eigenen vier Wände fit gegen unerwünschte Eindringlinge zu machen.

Einbrecher hoffen immer auf möglichst leichte Beute. Stoßen sie jedoch auf Widerstand, so geben sie ihr Vorhaben nicht selten gleich wieder auf.

Mit einem Infomobil, in dem zahlreiche technische Sicherungen ausgestellt sind, geht die Polizei vor Ort. Interessierte finden das Informationsfahrzeug am

Dienstag, 21.01.2020, 11 bis 17 Uhr in 72351 Geislingen (ZAK), vor der Schlossparkhalle

Präventionsexperten sind vor Ort und beantworten gerne alle Fragen rund um die Themen Einbruchschutz, Trickdiebstahl und Betrug. Außerdem können auf Wunsch Beratungen direkt am Wohnhaus oder Firmenkomplex vereinbart werden, um ein exakt auf das jeweilige Gebäude zugeschnittenes Sicherheitspaket zu schnüren.

Auch Telefonbetrüger haben es auf Bargeld und wertvollen Schmuck abgesehen, indem sie mit äußerst kreativen Methoden als angebliche Polizeibeamte oder Staatsanwälte, als sonstige Amtspersonen oder in Not geratene Enkelkinder anrufen. Sie setzen dabei meist ältere Menschen mit ihren Lügengeschichten derart unter Druck, bis diese teilweise ihr gesamtes Erspartes aushändigen.

Deshalb informieren die Präventionsexperten der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Reutlingen an diesem Tag in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg die Bürgerinnen und Bürger darüber, wie sie sich und ihr Eigentum am besten vor einem Einbruch schützen können und gibt unter dem Motto "Vorsicht Abzocke" praktische Tipps zum Schutz von Betrügern aller Art.

Ein Besuch, der sich in jedem Fall lohnt! (cw)

