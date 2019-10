Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Prostituierte offenbar geschlagen und Feuer gelegt - 38-Jähriger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (30.10.2019) einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Bordell am Leonhardsplatz zwei Prostituierte geschlagen und anschließend ein Feuer gelegt zu haben. Der Tatverdächtige nahm am Abend die Dienste der 26-jährigen Frau in Anspruch und geriet mit ihr in Streit über die Leistungen. Er schlug im Laufe des Streits auf die 26-Jährige sowie auf eine zu Hilfe eilende 28 Jahre alte Kollegin der Frau ein. Nachdem die beiden Frauen vor das Gebäude geflüchtet waren, verließ auch der 38-Jährige das Haus. Dort nahmen ihn alarmierte Polizeibeamte gegen 21.55 Uhr fest. Noch während der Anwesenheit der Beamten entdeckte eine weitere 49 Jahre alte Bewohnerin des Gebäudes ein Feuer im Zimmer der 26-Jährigen. Sie löschte das Feuer mit einem Feuerlöscher und verletzte sich dabei leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Der offenbar alkoholisierte pakistanische Tatverdächtige wird im Laufe des Donnerstags mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell