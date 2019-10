Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Einbrecher verletzt sich bei Fluchtversuch

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Mittwoch (30.10.2019) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht in ein Bürogebäude an der Turbinenstraße eingebrochen zu sein. Nach den bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der 29-Jährige gegen 01.45 Uhr ein Fenster im Obergeschoss eingeschlagen hat, um dort Wertgegenstände zu stehlen. Das Alarmsystem des Gebäudes informierte einen Sicherheitsmitarbeiter, der daraufhin die Polizei alarmierte. Als die Polizeikräfte bei dem Gebäude ankamen, stellten die Beamten den mutmaßlichen Einbrecher in der Nähe des Gebäudes liegend fest. Offenbar hatte er sich bei seinem Fluchtversuch verletzt, sodass er nicht aufstehen und weiterlaufen konnte. Rettungskräfte brachten den Tatverdächtigen vorerst in ein Krankenhaus. Der polizeibekannte 29-jährige rumänische Staatsbürger, der bereits wegen anderen Straftaten zur Festnahme ausgeschrieben war, wurde am Mittwoch mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

