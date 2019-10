Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Offenbar alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein 58-Jähriger hat am Mittwochabend (30.10.2019) an der B 27 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Unbeteiligte kamen dabei nicht zu Schaden. Der Fahrer eines grauen Audi TT fuhr gegen 20.30 Uhr auf der B 27 in Richtung Stadtmitte. An der Abfahrt Möhringen-Ost bog er in Richtung SI-Zentrum ab. In einer langgezogenen Kurve verlor er offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, überfuhr zunächst eine Verkehrsinsel und direkt danach frontal in einen dort aufgestellten und im Boden verankerten beleuchteten Wegweiser. Dieser wurde mitgerissen und lag danach auf dem Fahrzeug, bevor es zum Stillstand kam. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den Mann augenscheinlich unverletzt am Unfallort an. Dort bemerkten sie im Gespräch einen deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruch. Die Polizisten brachten den Mann vorsorglich in ein Krankenhaus, er musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen bis zu 50.000 Euro, der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell