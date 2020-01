Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Neckartenzlingen (ES): Nach Wohnungsbrand wird noch unbekannter Helfer als Zeuge gesucht Ergänzung zur Pressemitteilung vom 16.01.2020/10 Uhr

Reutlingen (ots)

Neckartenzlingen (ES): Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Kelterplatz am Donnerstagmorgen suchen die Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Esslingen noch einen weiteren, derzeit noch nicht bekannten Helfer als Zeugen. Dieser wird gebeten, sich unter Tel. 0711/39900 oder unter der Rufnummer des Polizeireviers Nürtingen, 07022/92240, zu melden.

Wie bereits berichtet, war das in einer Erdgeschosswohnung des Gebäudes ausgebrochene Feuer gegen 6.45 Uhr von einem 50-jährigen Autofahrer entdeckt worden. Gemeinsam mit einem weiteren, namentlich noch unbekannten Mann betrat er das Gebäude. Im Hausflur kam ihnen die 63-jährige Bewohnerin der vom Brand betroffenen Wohnung entgegen. Die Männer brachten die Frau ins Freie, wo sie kollabierte, anschließend notärztlich versorgt und dann vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert wurde. Die beiden Helfer alarmierten außerdem noch einen Bewohner in einer anderen Erdgeschosswohnung und zwei Personen in einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Diese konnten das Haus unverletzt verlassen. Weitere Personen befanden sich nicht im Gebäude.

Die 63-jährige Frau wird derzeit noch im Krankenhaus stationär behandelt. Nach einer vorläufigen Schätzung der Polizei dürfte sich der durch den Brand entstandene Sachschaden auf etwa 150.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. (ak)

Rückfragen bitte an:

Andrea Kopp(ak), 07121/942-1101



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell