Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Diebstahl und Einbruch

Aalen (ots)

Essingen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Sonntagmittag zwischen 13 Uhr und 14.15 Uhr einen Sachschaden von rund 2500 Euro, als er einen Pkw Mitsubishi beschädigte, der in diesem Zeitraum vor einer Gaststätte in der Benzstraße abgestellt war. Am Unfallort wurden rote Plastikteile eines Rücklichts gefunden, welches vom Verursacherfahrzeug stammen dürfte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Essingen: Unfall beim Abbiegen

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 57-Jähriger am Sonntagmittag gegen 14 Uhr verursachte. Mit seinem Pkw Toyota befuhr er zur Unfallzeit die Landesstraße 1165 zwischen Essingen und Lauterburg. Von dort bog er auf einen Feldweg ein, wobei er den Pkw Skoda einer 82-Jährigen streifte, die ihrerseits an dem abbiegenden Fahrzeug vorbeifahren wollte. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: Sachbeschädigung

Zwischen 8 Uhr und 13.30 Uhr am Sonntag beschädigte ein Unbekannter den Außenspiegel eines Pkw Skoda, der in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz der Limes-Thermen am Osterbucher Platz abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Gegen Laternenmast gefahren

Mehrere hundert Euro Schaden entstand am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr, als ein 68-Jähriger mit seinem Pkw Toyota beim Rangieren einen auf dem Marktplatz aufgestellten Laternenmast beschädigte.

Rosenberg: Baumaterial und Baumaschinen entwendet

Baumaterial und Baumaschinen im Wert von rund 3300 Euro erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in einen Neubau in der Rosenstraße. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen Freitagabend, 21.30 Uhr bis Samstagmorgen, 9 Uhr eingegrenzt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Unfall im Kreuzungsbereich

Im Kreuzungsbereich Täferroter Straße / Hans-Diemar-Straße kam es am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro entstand. Zunächst ließ ein 47-Jähriger den vorfahrtsberechtigten Pkw Opel eines 59-Jährigen passieren, fuhr dann jedoch zu früh los und streifte den Opel mit seinem Pkw VW. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Täferrot: Von der Fahrbahn abgekommen - Autofahrerin leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 7000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr ereignete. Eine 62-Jährige kam auf der Rehnenmühlenstraße mit ihrem Pkw Toyota nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei der Pkw einen kleinen Abhang hinab fuhr und in einem Bach zum Stehen kam. Die Unfallverursacherin, die in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde, musste von der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Schwäbisch Gmünd: In Wohnhaus eingebrochen

In der Zeit zwischen 15 Uhr und 22 Uhr am Samstag drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Oberer Garten ein. Im Gebäude durchsuchten die Täter mehrere Zimmer und entwendeten Bargeld, mehrere hochwertige Parfum-Fläschchen sowie eine Versace-Sonnenbrille. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell