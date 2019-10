Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in einer Einzelhandelsverkaufseinrichtung in Wismar

Wismar (ots)

Am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr durch Zeugenhinweise zu einem Brand in der Wismarer Tierparkpromenade informiert. In dem betroffenen Geschäftsgebäude sind neben der Filiale eines Lebensmitteldiscounters mehrere kleinere Ladengeschäfte ansässig. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits mehrere Meter hohe Flammen aus einem Teil des Gebäudedaches. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von ca. 100m² der Gebäudegrundfläche aus und beschädigte neben den Verkaufsräumen des Lebensmitteldiscounters auch unmittelbar einen Tabakshop. Die weiteren Ladengeschäfte sind in Folge der Löscharbeiten und zerstörter Zugangswege im Gebäudeinneren ebenfalls nicht nutzbar. Alle Verkaufseinrichtungen waren zum Brandzeitpunkt bereits geschlossen. Die Ursache des Feuers ist gegenwärtig noch unklar. Durch den Kriminaldauerdienst Wismar wurden die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden in den Verkaufseinrichtungen sowie dem Gebäude selbst wird auf ca. 500.000 EUR geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandbekämpfung erfolgte durch die Feuerwehren aus Wismar und angrenzenden Gemeinden mit rund 100 Kameraden sowie 13 Löschfahrzeugen und dauerte bis ca. 02:45 Uhr an. Im Auftrag Christian Eckermann Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

