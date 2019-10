Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Drei verletzte Personen, lange Staus und hoher Sachschaden nach Unfall in Rostock

Rostock (ots)

Am 21.10.2019 gegen 17:00 Uhr kam es in der Rostocker Carl-Hopp-Straße zu einem schwerwiegenden Unfall. Ein PKW geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Insgesamt drei Fahrzeuginsassen wurden dabei verletzt, wobei ein 28-jähriger mit Gesichtsprellungen und Verletzung der Halswirbelsäule in die Klinik verbracht wurde. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, so dass bis 19:30 Uhr nur jeweils eine Richtungsfahrbahn wechselseitig genutzt werden konnte. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im Feierabendverkehr. Der entstandene Sachschaden wird auf 45.000 EUR geschätzt. Philipp Hosch Polizeioberkommissar PHR Reutershagen

