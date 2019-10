Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsgefährdung und Trunkenheitsfahrt auf der Petersdorfer Brücke in Fahrtrichtung Berlin

Linstow (ots)

Am Samstag den 19.10.2019, gegen 08:30 Uhr, wurde durch die Autobahnpolizei ein parkender PKW, Mercedes-Benz, auf der Petersdorfer Brücke in Richtung Berlin festgestellt, welcher die rechte Fahrspur blockierte. Als die Beamten den 36-jährigen Fahrzeugführer aus Berlin ansprachen gab er an, aufgrund von Spritmangels liegen geblieben zu sein. Während des Gesprächs fiel den Beamten allerdings noch der Atemalkoholgeruch des Fahrers auf. Bei der anschließenden Kontrolle "pustete" er einen Wert von 1,6 Promille. Sein Fahrzeug indes blockierte die Brücke der Art, dass ein Bundeswehrkonvoi diese nicht mehr passieren konnte und zum Stehen kam. Die Militärs schoben daraufhin, in Absprache mit dem Fahrzeughalter und der Polizei, dass Fahrzeug kurzerhand von der Brücke und in eine Nebenanlage der Baustelle. Die Fahrbahn wurde für diese Maßnahme kurzzeitig voll gesperrt. Der Fahrzeugführer musste vor Ort seinen Führerschein abgeben und konnte seine Fahrt mit der Bahn fortsetzen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. V.i.S.d.P. Lüdtke, POM Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Außenstelle Linstow

