Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Seniorin missachtet Rotlicht

Zwei Verletzte und knapp 30.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalles am Donnerstag in Riedlingen.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr fuhr eine 60-Jährige von der Daimlerstraße in Richtung Heudorf. An der Kreuzung zur Bundesstraße hielt sie vor der roten Ampel. Bei Grün fuhr sie mit ihrem Skoda wieder an. Zeitgleich kam von rechts eine 76-Jährige. Sie war mit einem Hyundai in Richtung Göffingen unterwegs und hatte die rote Ampel missachtet. Die Autos stießen zusammen, wodurch der Skoda gegen eine Ampel geschoben wurde. Die Skoda-Fahrerin erlitt leichte, ihr 59-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen und der Ampel auf knapp 30.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

+++++++0775883

Holger Fink, Pressestelle, Telefon: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell