Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 19 - Autobahn zwischen Glasewitz und Laage kurzzeitig voll gesperrt

Rostock (ots)

Am 18.10.2019 gegen 18:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Glasewitz und Laage in Fahrtrichtung Rostock, kurz hinter der Raststätte Recknitz-Niederung-Ost. Ein 23-jähriger Rostocker kam mit seinem PKW BMW beim Einscheren nach einem Überholvorgang nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte anschließend mit der Mittelschutzplanke und kam letztlich quer über beide Hauptfahrstreifen zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in einem naheliegenden Krankenhaus stationär aufgenommen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wird auf über Zehntausend Euro geschätzt. Die Autobahn wurde aufgrund des Rettungseinsatzes zirka eine halbe Stunde vollgesperrt. Bis zur Bergung des Fahrzeuges wurde anschließend der Verkehr über den Randstreifen an der Unfallstelle vorbei geführt.

Claudia Jennewein Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf Außenstelle Linstow

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell