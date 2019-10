Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen

Wismar (ots)

Am 20.10.2019 gegen 12:35 Uhr ereignete sich im Baustellenbereich der BAB 20, kurz vor dem Autobahnkreuz Wismar in Fahrtrichtung Rostock, ein Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines PKW BMW musste verkehrsbedingt sein Fahrzeug zum Stillstand bringen. Der dahinter fahrende Fahrzeugführer eines PKW Hyundai konnte sein Fahrzeug ebenfalls noch zum Stillstand bringen. Der dahinter fahrende Fahrzeugführer eines PKW Ford erkannte die Bremsmanöver zu spät, fuhr auf den PKW Hyundai auf und schob diesen auf den PKW BMW. Bei dem Verkehrsunfall wurden 6 Personen leicht verletzt und von mehreren Rettungswagen vor Ort medizinisch erstversorgt. Anschließend wurden sie zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser nach Schwerin, Rostock und Wismar verbracht. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 12500,- Euro. Ebenfalls zum Einsatz kamen mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Dorf Mecklenburg. Während den Maßnahmen an der Unfallstelle kam es teilweise zu starken Behinderungen und die Fahrbahn musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Gerd Schulz Polizeihauptmeister Polizeiinspektion Wismar Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf

