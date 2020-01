Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall mit betrunkenem Radfahrer in Crailsheim

Crailsheim: Nach Unfall Polizisten beleidigt

Am Samstag gegen 23:30 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Fahrrad von der Ellwanger Straße in den Kreisverkehr ein. Dort fuhr er gegen den VW Polo einer 27-Jährigen. Am Pkw der Geschädigten entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von ca. 250 EUR. Allerdings wurde bei der Unfallaufnahme festgestellt, dass der Radfahrer unter erheblicher Alkoholbeeinflussung stand. Deswegen wurde bei ihm im Klinikum eine Blutentnahme durchgeführt. Während der Maßnahmen beleidigte der Radfahrer die anwesenden Polizeibeamten fortlaufend. Deswegen erwartet ihn nun neben der Anzeige bezüglich des Fahrens unter Alkoholeinfluss auch eine Anzeige wegen Beleidigung.

