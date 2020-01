Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mercedes-Sterne abgerissen - Zeugen-/Geschädigtenaufruf

Aalen (ots)

Waiblingen - Fahrzeuge mutwillig beschädigt - Zeugen/Geschädigte gesucht!

Am Freitag, 10.01.2020 um 22.00 Uhr lief eine fünfköpfige Personengruppe (mutmaßlich der Punkerszene angehörend) vom Alten Postplatz kommend die Bahnhofstraße hinauf in Richtung Bahnhof. Hierbei beschädigten sie mutwillig mehrere entlang der Bahnhofstraße abgestellten Fahrzeuge. Unter anderem wurden die Seitenspiegel abgeschlagen und an Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz die Mercedes-Sterne / Embleme abgerissen. Am Bahnhof in Waiblingen konnten durch die Polizei mehrere Tatverdächtige festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen bzw. weitere Geschädigte werden gebeten sich beim Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151-950422 zu melden.

