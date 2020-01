Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Stand 11:30 Uhr

Aalen (ots)

Aalen: Vorfahrtsregelung im Kreisverkehr missachtet

Am Freitag gegen 18.06 Uhr fuhr die 51-jährige BMW-Fahrerin in den Kreisverkehr Friedrichtstraße / Steinbeisstraße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des bereits im Kreisverkehr befindlichen Pkw VW Golf. Glücklicherweise wurde der 68-jährige VW-Fahrer nicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 11.000.- Euro.

Aalen: Fehler beim Abbiegen

Der 28-jährige Fahrer eines Pkw Fiat befuhr am Freitag um 18.55 Uhr die B 19 in Richtung Heidenheim. Am Aalener Dreieck wollte er nach links in Richtung Robert-Bosch-Straße abbiegen. Dabei übersah er die ordnungsgemäß entgegenkommende 20-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000.- Euro.

Mutlangen: Parkenden Pkw beschädigt und flüchtig gegangen

In der Zeit von Mi., 08.01.20 bis Fr., 10.01.20, 15.39 Uhr wurde an dem ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Passat der linke Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500.- Euro. Zeuge werden gebeten sich mit den Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171-3580, in Verbindung zu setzen.

Bartholomä: Feuerwehreinsatz im Freizeitheim Rötenbach

Am Freitag um 14.46 Uhr kam es im Freizeitcenter Rötenbach zu einem Einsatz der Feuerwehr, da ein Rauchmelder Alarm auslöste. Vor Ort konnte dann festgestellt werden, dass an einer defekten Rückbrandsicherung einer Heizung Rauch aufstieg. Glücklicherweise entstand nur ein sehr geringer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die FFW Bartholomä und Heubach waren mit insgesamt 40 Mann vor Ort.

Heuchlingen: Brand einer Gartenhütte

Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Gartenhütte in der Brackwanger Straße in Brand. Durch das Feuer geriet noch zusätzlich die Hausfassade in Mitleidenschaft. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000.- Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die FFW Heuchlingen war mit 18 Mann und 3 Fahrzeugen im Einsatz. Der Bürgermeister von Heuchlingen war ebenfalls vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell