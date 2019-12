Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191206.1 Elmshorn: Itzehoer Kripo ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung

Elmshorn (ots)

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben mehrere in der Elmshorner Innenstadt ansässige Firmen anonyme Briefe erhalten, in denen die Rede von einer aktuell angeblich aktiven Scharia-Polizei ist und in denen vor dem Besuch von Geschäften der Königstraße gewarnt wird. Die Polizei kann den Inhalt der Schreiben ausdrücklich nicht bestätigen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Donnerstagvormittag hat sich die Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes an die Polizei gewandt und einen Brief mit oben beschriebenem Inhalt vorgelegt. Das Schreiben erreichte offenbar nicht nur den einen Betrieb, sondern auch weitere in der City ansässige. Beamte haben die Schriftstücke sichergestellt und an die zuständigen Ermittler der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe weitergeleitet. Hier laufen nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung an.

Hinweise auf eine Scharia-Polizei, die im Stadtgebiet ihr Unwesen treiben soll, liegen der Polizei nicht vor. Das Revier Elmshorn hat seine Präsenz im Stadtgebiet verstärkt und wird die Gewerbetreibenden aufsuchen und aufklären.

Merle Neufeld

