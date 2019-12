Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191205.2 Wesselburen: Einbruch in Imbiss

Wesselburen (ots)

In der Nacht zum Dienstag ist es in Wesselburen zu einem Einbruch in einen Imbiss gekommen. Die Täter hatten es auf die dortigen Automaten abgesehen, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen Unbekannte gegen 03.00 Uhr gewaltsam in den Döner Laden in der Straße Am Markt ein. Dort gingen sie Geldspielautomaten an und stahlen daraus das enthaltene Münzgeld.

Hinweise auf die Täter nimmt in dieser Sache die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

