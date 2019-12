POL-IZ: 191204.4 Itzehoe: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Polizeidirektion Itzehoe

Dienstagmorgen hat ein Autofahrer in Itzehoe den Mitarbeiter eines Müllabfuhrunternehmens angefahren und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach dem Flüchtigen und nach Zeugen, die Hinweise zu ihm geben können. Um kurz nach 08.00 Uhr hielt sich der Geschädigte im Rahmen seiner Tätigkeit auf dem Gehweg in der Herrmannstraße auf. Ein Autofahrer, der aus Richtung Brunnenstraße in Richtung Liliencronstraße unterwegs war, nutzte den genannten Gehweg, um das Abfallsammelfahrzeug zu überholen und kollidierte dabei mit dem Müllwerker. Im Zuge des Zusammenstoßes erlitt der 20-Jährige Verletzungen und kam in ein Krankenhaus, während der Autofahrer unbeirrt seinen Weg fortsetzt. Eine Fahndung nach dem Unfallwagen, der vermutlich silberfarben und kleiner gewesen ist, verlief negativ. Den Ermittlern ist es bis jetzt nicht gelungen, den Unfallverursacher ausfindig zu machen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu ihm geben können, sollten sich daher bei der Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden. Dies gilt natürlich auch für den Gesuchten selbst.

