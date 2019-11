Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Hetzerath

Am 19.11.2019 hatte der Fahrer eines Transporters diesen ordnungsgemäß in Hetzerath in der Bahnhofstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als der Fahrer gegen 18:55 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass der Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt war. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen, Tel.: 06571/926-0.

