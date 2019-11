Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: zahlreiche Altreifen illegal entsorgt

Bild-Infos

Download

Bernkastel-Kues (ots)

‎Monzelfeld Am Samstag Nachmittag, 16.11.2019, wurden durch eine Streife ca. 100 illegal entsorgte Autoreifen an einem Parkplatz im Bereich Monzelfeld, L 158, entdeckt. Diese dürften aufgrund der Menge von einem Lieferwagen oder LKW dort abgelegt worden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bernkastel-Kues entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527 0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell