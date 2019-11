Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Lieser (ots)

Am 18.11.2019 gegen 14:30 Uhr befuhr ein 84-Jähriger mit seinem PKW die L 47 in Fahrtrichtung Lieser. Aus noch ungeklärter Ursache kam er kurz vor der Ortslage in einer Fahrbahnverschwenkung nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Teil des Hochwasserschutzes. Aufgrund des Aufpralles kippte der PKW um und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der eingeklemmte Fahrzeugführer konnte im Anschluss durch Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr verletzt aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde zwecks weiterer Behandlung ins Krankenhaus nach Wittlich verbracht. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Kues, Lieser und Noviand sowie ein Notarzt, das DRK und die Polizei Bernkastel-Kues.

