Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Olzheim (ots)

Am Montag, 18.11.2019, gegen 16:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 51 zwischen Olzheim und Reuth.

Ein PKW fuhr in Richtung Trier, als ein weiteres Fahrzeug in Richtung Köln auf der Überholspur ein anderes Fahrzeug überholte. Der Fahrer fuhr beim Überholen auf die Richtungsfahrbahn Trier und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Das Fahrzeug des Geschädigten wurde an der gesamten Fahrerseite sehr stark beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung NRW fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Tatfahrzeug oder dem Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Prüm zu melden.

