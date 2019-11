Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Wohnhaus

Hetzerath (ots)

Am Freitag, den 15.11.2019, drangen Unbekannte im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 23.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Mühlenborn" ein. Dort durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat im relevanten Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen im betreffenden Wohngebiet oder näherer Umgebung in Hetzerath gesehen? Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571/9260.

