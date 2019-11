Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Tanklastwagen

Kyllburg (ots)

Am Montag, dem 18.11.2019, gg. 10:30 Uhr, kam es auf der L 34 zu einem Verkehrsunfall mit einem Tanklastwagen. Der mit Heizöl beladene Tanklastwagen befuhr die L 34 aus Richtung Badem kommend in Fahrtrichtung Kyllburg. Dabei kam ihm ein weißer Klein-LKW auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Klein-LKW zu vermeiden, war der Fahrer des Tanklastwagens gezwungen mit seinem Fahrzeug nach rechts auszuweichen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab. Der Tanklastwagen kam anschließend auf dem angrenzenden Feld auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Fahrer des Tanklastwagens wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er konnte das Fahrzeug mithilfe der hinzugekommenen Feuerwehr selbständig verlassen. Aus dem mit ca. 9000 Liter Heizöl beladenen Tanklastwagen traten keine Flüssigkeiten aus. Hinweise auf den flüchtigen Kleinlastwagen werden erbeten an die Polizeiinspektion Bitburg. Tel. 06561/9685-0.

