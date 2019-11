Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Auto zerkratzt

Zeltingen-Rachtig (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 14.11.2019, 18.00 Uhr bis Freitag, den 15.11.2019, 07.30 Uhr wurde ein PKW nahezu auf der kompletten Beifahrerseite zerkratzt. Dabei benutzte der bislang unbekannte Täter einen spitzen Gegenstand. Es entstand ein hoher Sachschaden. Der PKW stand zum Tatzeitpunkt in der St. Stephan Straße, oder in der Löhn. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues - Telefon: 06531-9527 0

