POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.10.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.10.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn

Künzelsau: Autofahrerin verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine Autofahrerin bei einem Unfall am Dienstagvormittag bei Künzelsau. Eine 70-Jährige befuhr mit ihrem Audi die Straße zwischen Künzelsau und Ingelfingen und übersah offenbar, dass vor ihr eine 29-Jährige mit ihrem Ford nach links abbiegen wollte und aufgrund Gegenverkehrs angehalten hatte. Die Fordfahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt, den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt 5.000 Euro.

Neuenstein: 12.000 Liter Gülle auf der Straße

12.000 Liter Gülle liefen bei einem Unfall am Dienstagnachmittag zwischen Untereppach und Kesselfeld aus einem landwirtschaftlichen Anhänger auf die Fahrbahn. Ein 54-Jähriger fuhr mit seinem Traktor, an dem der Gülleanhänger angebracht war, auf der Straße, von Untereppach kommend und musste in einer Rechtskurve aufgrund eines auf der Fahrbahn geparkten Fahrzeugs stark bremsen. Dadurch geriet der Anhänger ins Schleudern und stürzte um. Um Schlimmeres zu verhindern rückten die Freiwillige Feuerwehr und die Straßenmeisterei aus. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass kein Gewässer verunreinigt wurde.

