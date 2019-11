Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vorfahrt missachtet - Radfahrer verletzt - Unfallverursacher flüchtig

Wittlich (ots)

Am 19.11.2019 befuhr gegen 19:50 Uhr eine Radfahrerin in Wittlich die vorfahrtsberechtigte Kalkturmstraße. Ein aus der Marienstraße kommender Pkw-Fahrer missachtete beim Einbiegen in die Kalkturmstraße die Vorfahrt der Radfahrerin. Hierbei erfasste der Pkw die Radfahrerin, so dass diese stürzte. Der unfallverursachende Pkw entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Die Radfahrerin wurde infolge des Zusammenstoßes leicht verletzt. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen, Tel.: 06571/926-0.

