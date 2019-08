Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Alle vier Räder gestohlen

Neumünster (ots)

190822-1-pdnms Alle vier Räder gestohlen

Neumünster. Das Lachen verging dem Halter eines Mercedes nach dem Besuch einer Comedyveranstaltung in den Holstenhallen am Mittwoch (21.08.19). Vater und Sohn aus Dithmarschen stellten ihr Fahrzeug kurz nach 19 Uhr auf dem unbefestigten Parkplatz der Justus-von-Liebig-Straße ab. Als sie nach der Veranstaltung gegen 22.45 Uhr den Heimweg antreten wollten, stellten sie den Diebstahl aller vier Räder fest. Der Pkw stand nur noch auf Wagenhebern, beziehungsweise Metallböcken. Gestohlen wurden die Reifen auf Original Mercedes AMG-Felgen. Der Neuwert beträgt mehr als 4000 Euro. Weitere Anzeigen im Zusammenhang mit der Veranstaltung liegen der Polizei bislang nicht vor. Der Wagen wurde auf Veranlassung des Fahrzeughalters abgeschleppt. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 9450 an die Polizei Neumünster.

