Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191204.1 Brokdorf: Festnahmen nach Brand

Brokdorf (ots)

Nachdem es am Nachmittag des 30. Novembers 2019 zu einem Brand in Brokdorf gekommen ist, hat die Polizei zwei Tatverdächtige in der Nähe des Ereignisortes festgenommen. Hierbei leistete einer der Männer erheblichen Widerstand, wobei ein Beamter Verletzungen erlitt und zunächst nicht mehr dienstfähig war.

Gegen 14.30 Uhr ging in der Straße Arentsee ein unbewohntes Haus in Flammen auf und fiel diesen letztlich trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr komplett zum Opfer. Da eine Brandstiftung nicht auszuschließen war, haben Streifen nach einem Zeugenhinweis in Tatortnähe zwei Männer festgenommen. Ein 39-Jähriger leistete hierbei Widerstand, wodurch ein Polizist eine Gesichtsverletzung erlitt.

Letztlich brachten die Einsatzkräfte die alkoholisierten Festgenommenen ohne weitere Zwischenfälle auf das Itzehoer Polizeirevier. Hier mussten sich die Männer einer erkennungsdienstlichen Maßnahme unterziehen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hinsichtlich der konkreten Brandursache dauern an.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell