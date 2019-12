Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191205.1 Brokstedt: Zeugen nach Vandalismus gesucht

Brokstedt (ots)

In der Zeit vom vergangenen Freitag bis zum letzten Dienstag haben Unbekannte in der Brokstedter Sporthalle randaliert und ein Tor und den Fußboden beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können.

Im genannten Zeitraum zündeten Personen das Netz eines Handballtores in der Sporthalle der Grundschule Brokstedt in der Schulstraße an. Dadurch beschädigten sie nicht nur das Netz, sondern auch den Hallenboden - die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Wer für den Unfug verantwortlich ist, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 entgegen.

Merle Neufeld

