POL-IZ: 191205.3 Sankt Michaelisdonn: Unfallzeugen gesucht!

Am vergangenen Freitag, 29. November 2019, hat sich in St. Michaelisdonn ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein abbiegendes Fahrzeug mit einem überholenden kollidierte. Zeugen, die dieses Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Gegen 10.30 Uhr war eine Frau in einem Polo auf der Landesstraße 138 in Richtung St. Michaelisdonn unterwegs. Vor ihr befand sich ein Traktor, den sie aufgrund mangelnder Sicht nicht überholte. Als sich hinter dem Trecker bereits eine Fahrzeugschlange gebildet hatte, beabsichtigte die 52-Jährige in die Kampstraße nach links abzubiegen. Hierbei stieß sie mit einem Ford zusammen, der sich im selben Moment aus der Schlange zwecks des Überholens gelöst hatte. An den Wagen entstanden Schäden von insgesamt etwa 1.800 Euro.

Da der genaue Unfallhergang nicht abschließend geklärt ist, bitten die Ermittler Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04851 / 95070 bei der Polizei in Marne zu melden.

