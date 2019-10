Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine- Mesum, Verkehrsunfall

Rheine (ots)

Am Freitagabend (11.10.), gegen 19.20 Uhr, befuhr eine Autofahrerin die Rheiner Straße und übersah beim Einfahren auf einen Parkplatz, in Höhe der Hausnummer 20, eine 18-jährige Radfahrerin. Die 18-Jährige konnte zwar rechtzeitig ausweichen und einen Zusammenstoß verhindern, stürzte dabei jedoch. Sie verletzte sich und musste sich später in ärztliche Behandlung begeben. Die Pkw-Fahrerin erkundigte sich kurz zum Wohlbefinden der jungen Frau, entfernte sich jedoch, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Sie soll etwa 50 Jahre alt sein. Weitere Hinweise zur Fahrerin liegen derzeit nicht vor. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter Telefon 05971-938-4215.

