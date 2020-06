Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 17. Juni 2020:

Bild-Infos

Download

Salzgitter (ots)

Salzgitter Bad: Hinweise zu einer Bodenverunreinigung gesucht

Nach einem Zeugenhinweis vom vergangenen Wochenende ermittelt die Polizei Salzgitter Bad in einem Fall von Bodenverunreinigung. Demnach besteht der Verdacht, dass eine bislang unbekannte Person auf einem Feldweg zwischen Salzgitter Bad und Salzgitter Beinum, Höhe Parkplatz "Voßpaß", einen Ölwechsel an einem Fahrzeug vorgenommen hat. Hierbei ist eine unbekannte Menge an Altöl in das Erdreich gelangt, auch ein Ölkanister wurde am Ort belassen (beigefügtes Foto). Die Polizei sucht nun Hinweise zum Verursacher. Telefon: 05341 / 825-0

Salzgitter: Geschwindigkeitsmessung auf der B 6, 216 Fahrzeuge zu schnell

Dienstag, 16.06.2020, zwischen 07:10 Uhr und 12:10 Uhr

Am Dienstag, zwischen 07:10 Uhr und 12:10 Uhr, kontrollierte die Polizei die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h auf der Bundesstraße 6 in Höhe Hohenrode in Fahrtrichtung Goslar. Insgesamt passierten 1255 Fahrzeuge die Messstelle. Hiervon waren 216 Fahrer schneller unterwegs als die erlaubten 70 km/h. 163 Fahrer haben ein Verwarngeld zu erwarten, gegen 53 Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Hiervon haben 11 ein Fahrverbot zu erwarten. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 117 km/h unterwegs war. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Salzgitter: Radfahrer mit 1,65 Promille Alkohol unterwegs

Dienstag, 16.06.2020, gegen 19:50 Uhr

Am Dienstagabend kontrollierte die Polizei einen Radfahrer, der auf der Kattowitzer Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle des 29-jährigen Fahrers aus Salzgitter stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest, der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Frank Oppermann

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell