Bundespolizeidirektion München: Baum reißt Speiseleitung herunter Knapp fünf Stunden Streckensperrung

St. Koloman (Lkr. Erding) (ots)

Am Dienstag (12. November) fiel bei Baumfällarbeiten der Deutschen Bahn im Bereich St. Koloman ein Baum in die Speiseleitung. Ein Zugverkehr war daraufhin nicht mehr möglich. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Gegen den Baumfäller wird ermittelt.

Dienstagnachmittag wurden in einem Waldstück neben dem S-Bahnhaltepunkt St. Koloman Baumfällarbeiten im Auftrag der Deutschen Bahn AG durchgeführt. Dabei fiel gegen 16:10 Uhr ein Baum in die falsche Richtung und traf die Speiseleitung (Zubringer des Stroms zur Oberleitung) der S-Bahn, die dadurch zerriss. Daraufhin war kein S-Bahnverkehr mehr möglich und die Strecke wurde gesperrt. Für Reparaturarbeiten musste der Bereich zunächst durch Spezialkräfte der Deutschen Bahn AG abgeschaltet und geerdet werden. Zwischen Markt Schwaben und Erding wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Gegen 20:50 Uhr konnte der S-Bahnverkehr wiederaufgenommen werden. Die Schadenshöhe wurde nach ersten Erkenntnissen bei ca. 30.000 Euro angesetzt. Die Bundespolizei ermittelt gegen den 43-Jährigen Baumfäller wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

