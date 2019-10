Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Ein Zeuge sah am Donnerstagmorgen einen 33-jährigen Mann am Eingang des Rathauses. Der Mann schlug eine Scheibe ein und begab sich anschließend ins Gebäude. Der Zeuge rief umgehend die Polizei. Diese nahm den Täter noch im Eingangsbereich fest. Nach ersten Erkenntnissen suchte der Zuwanderer ein Gespräch mit einem Mitarbeiter des Ausländeramts. Dass das Rathaus am "Tag der Deutschen Einheit" geschlossen war, erfuhr der Mann erst durch die Polizei. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Arnsberg: In der Zeit von Dienstag, 10.15 Uhr, bis Mittwoch, 11.50 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte am Bergheimer Weg einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch an der massiven Haustür. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Schmallenberg: Am 01. Oktober bemerkte eine Angestellte mehrere Hebelspuren an einer Gaststättentür auf der Weststraße. Die Tür konnte durch die Täter jedoch nicht aufgebrochen werden. Die genaue Tatzeit ist unbekannt. Sie liegt vermutlich zwischen dem 28. September und 01. Oktober. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

