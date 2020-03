Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Sande - Vermutlich ein Lkw beschädigte Grünstreifen (mit Bild) - Polizei Jever sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Sande (ots)

Der Polizei wurde am 03.03.2020, gegen 15.30 Uhr, eine stark verunreinigte Fahrbahndecke gemeldet. Die Beamten des Polizeikommissariats in Jever stellten auf der B 436, in Höhe Altgödenserhörn fest, dass vermutlich ein Lkw, welcher in Richtung Friedeburg unterwegs war, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein müsste. Dadurch wurden der Grünstreifen und ein Leitpfosten nicht unerheblich beschädigt. Zudem wurde die Fahrbahn über eine Länge von ca. 70 Metern verschmutzt. Die Polizei Jever sucht Zeugen dieses Vorfalls und bittet um Kontaktaufnahme unter 04461 92110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell