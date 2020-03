Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever- 86-Jährige nach Sturz schwer verletzt

Jever (ots)

Am 05.03.2020, um 08.50 Uhr ereignete sich in der Straße Großen Wasserpfortstraße, Einmündung Blaue Straße, ein Unfall, welcher eine verletzte Fußgängerin zur Folge hatte. Der 58-Jährige Fahrer eines Pkw befuhr die genannte Straße und wollte nach rechts in die Blaue Straße einbiegen. Zu diesem Zeitpunkt überquerte die 86-Jährige Fußgängerin die Blaue Straße in Richtung Innenstadt. Der Pkw-Fahrer sah die Frau und bremste ab. Obwohl es zu keiner Kollision kam, stürzte die Fußgängerin, verletzte sich dabei schwer und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell