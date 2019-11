Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 191119-1030: Durch Einbrecher geweckt

Wipperfürth (ots)

In ein Einfamilienhaus in der Straße Niederwipper wollten Unbekannte in der Nacht auf Montag (18. November) einsteigen. Gegen 02.15 Uhr wurden die Bewohner durch ein ungewöhnliches Geräusch geweckt. Es stellte sich heraus, dass Einbrecher sich an den Rollläden der Terrassentüre zu schaffen gemacht hatten. Als die Bewohner des Hauses das Licht einschalteten, flüchteten die Unbekannten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen richten Sie bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

