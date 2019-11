Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 191119-1027: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 302

Wipperfürth (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 302 in Wipperfürth-Niederkemmerich hat sich am heutigen Morgen (19. November) ein 76-jähriger Autofahrer lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Lindlarer war gegen 07.50 Uhr mit seinem PKW auf der Landstraße in Richtung Wipperfürth gefahren. Nach Zeugenaussagen kam der Mann auf einer langen Geraden aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der linken Fahrzeugfront gegen einen Baum. Der 76-Jährige erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen und musste an der Unfallstelle reanimiert werden. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in eine Klinik. Die L 302 ist zurzeit noch gesperrt; die Sperrung wird voraussichtlich noch etwa eine Stunde andauern.

