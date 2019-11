Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße

Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Durch ein Sektionaltor gelangten Einbrecher in der Nacht zum Sonntag in eine Kfz-Werkstatt an der Münsterstraße. Dabei lösten sie um kurz nach 5.30 Uhr einen Alarm aus. Beim Eintreffen der Polizisten konnten keine Einbrecher mehr in der Werkstatt angetroffen werden. Die Einbrecher hatten das Gebäude betreten und im Innerern versucht einen Tresor zu öffnen. Dieser Versuch misslang. Vermutlich wurde nichts gestohlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

