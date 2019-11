Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Börnste

Betrunkene Autofahrerin im Straßengraben

Coesfeld (ots)

Im Straßengraben landete eine Autofahrerin in der Nacht zum Sonntag. Eine Zeugin meldete den Rettungsdienstes ein verunfalltes Auto in einem Straßengraben auf der Verbindung von der B474 in Richtung L600 kurz vor dem Betonwerk Lütkenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass die 49-jährige Dülmenerin, die das Auto gefahren hatte, unter Alkoholeinfluss stand. Die Frau gab an, dass sie aufgrund der Nutzung ihres Handys die Kurve übersehen habe und in den Graben gefahren sei. Sie blieb bei dem Unfall unverletzt. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell