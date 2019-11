Polizei Coesfeld

POL-COE: Mann verletzt Sanitäterin und Polizeibeamten

Coesfeld (ots)

Am 09.11.2019, 22.15 Uhr, wurde der Polizei und dem Rettungsdienst ein verletzter Mann auf dem Wiederauer Weg in Coesfeld gemeldet. Im Rahmen der Erstversorgung durch die Rettungssanitäter wurde der 27jährige Mann aus Coesfeld renitent. Auch die zur Hilfe erschienen Polizeibeamten konnten den alkoholisierten Mann nicht beruhigen. Er leistete weiterin Widerstand, schlug und trat um sich und verletzte dabei eine Rettungssanitäterin und einen Polizeibeamten leicht. Er wurde schließlich überwältigt und in das Polizeigewahrsam gebracht. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand.

