Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck - Brand eines Gartenhäuschens

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 09.11.2019, 12.30 Uhr, kam es in Billerbeck, Zu den Alstätten, zum Brand eines Gartenhäuschens. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Personenschaden entstand nicht. Der Sachschaden wird auf etwa 2000.- Euro geschätzt, es wurden u.a. Gartenmöbel beschädigt. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

