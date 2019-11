Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld - Räuberischer Diebstahl in einem Ladenlokal mit Mobiltelefonen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 09.11.2019, 12.45 Uhr, kam es in der Coesfelder Innenstadt zu einem räuberischen Diebstahl. Zwei männliche bislang unbekannte Personen entwendeten in einem Ladenlokal, das Mobiltelefone zum Kauf anbietet, mehrere Geräte. Der dortige Angestellte versuchte noch, eine der Personen an dem Diebstahl zu hindern, was aber misslang. Die beiden Männer flohen zu Fuss in Richtung Letter Straße. Zur Beschreibung kann gesagt werden, dass die Personen beide ca. 30 - 35 Jahre alt sein sollen, einer trug eine schwarze Jacke mit weißem Aufdruck und eine dunkle Hose, der andere soll ein Cappy getragen haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Coesfeld unter 02541-140 in Verbindung zu setzen.

