Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Werkzeugdiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 24. Juli 2019, 22.00 Uhr, bis Donnerstag, 25. Juli 2019, 02.05 Uhr, gelangten unbekannte Täter an der Straße "Am Ring" in Damme über einen Viehstall, auf unbekannte Art und Weise, in den Vorraum eines Wohnhauses und entwendeten dort diverse Werkzeuge. Anschließend begaben sie sich in die gegenüberliegende Maschinenhalle und in den Schweinestall. Hier wurde aus einem Lagerraum ein Heizgerät entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 950 Euro.

Goldenstedt - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Mittwoch, 24. Juli 2019, 17.10 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger aus Neustadt am Rübenberge mit seinem Sattelzug die Bahnhofstraße in Richtung Wildeshauser Straße. An der dortigen Einmündung übersah er einen 9-jährigen Fahrradfahrer aus Goldenstedt, welcher auf der Fahrradfurt die Fahrbahn kreuzte. Der 9-jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Dinklage - Brand einer Quaderballenpresse

Am 24. Juli 2019 kam es, vermutlich auf Grund der sommerlich heißen Temperaturen, gegen 17.15 Uhr zum Brand einer Quaderballenpresse, die zu Arbeiten auf einem Stoppelfeld an der Straße Schwege genutzt wurde. Dadurch geriet auch ein etwa fünf Hektar großes Stoppelfeld in Brand. Die Strohpresse brannte vollständig aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro.

Dinklage - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 24. Juli 2019 befuhr ein 21-jähriger Dinklager gegen 18.05 Uhr mit seinem BMW die Lange Straße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest war positiv verlaufen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Vechta - 10.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Am 24. Juli 2019 befand sich eine 18-jährige Visbekerin gegen 18.00 Uhr mit ihrem Audi A 1 an der Einmündung Füchteler Straße/Bremer Tor. Die Fahrzeugfront ragte hierbei bereits in die kreuzende Fahrbahn. Hier kam es dann zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 46-jährigen Goldenstedters, der aus Richtung Große Straße kommend in die Einmündung fuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell