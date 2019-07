POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe - Versuchter Dieseldiebstahl

In der Zeit vom 19. Juli 2019, 11.00 Uhr, bis zum 24. Juli 2019, 11.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter den Dieseltank eines Baggers, der im genannten Tatzeitraum an der Dwergter Straße stand, aufzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Diesel wurde nicht entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 24. Juli 2019 befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 15.15 Uhr mit einem Pkw den Heetberger Weg in Richtung Markhausen. Ein 40-jähriger Friesoyther fuhr zeitgleich mit seinem Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Unbekannte auf die Fahrbahn des 40-Jährigen, der ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei prallte er mit seinem Seat Leon gegen einen Baum. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Der Pkw des 40-Jährigen wurde allerdings derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war.

