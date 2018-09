POL-HAM: Mehrere Verkehrssünder unter Alkohol und Drogen erwischt

Hamm-Stadtgebiet (ots) - Manche lernen es einfach nie: Sich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss hinters Steuer zu setzen, ist gefährlich und kein Kavaliersdelikt. Im Rauschzustand besteht eine sehr hohe Unfallgefahr. Weil sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fuhren, fielen am vergangenen Wochenende wieder mehrere Fahrzeugführer der Hammer Polizei auf. Eine Blutprobe abgeben musste ein 49-jähriger Audi-Fahrer am frühen Samstagmorgen, 8. September, nach einem Verkehrsunfall auf der Soester Straße. Er kam dort gegen 3 Uhr von der Straße ab und prallte gegen einen Leitpfosten. Danach landete sein Auto im Straßengraben. Der Mann aus Welver blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft 49-Jährigen fest und nahmen ihn mit zur Wache. Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss war ein 32-Jähriger Peugeot-Fahrer am frühen Sonntagmorgen, 9. September, auf der Heessener Straße unterwegs. Er fiel den Polizisten gegen 1.20 Uhr auf, weil das Licht des Autos defekt war. Der Verkehrssünder musste eine Blutprobe abgeben. Ebenfalls eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste ein 31-jähriger Peugeot-Fahrer, nachdem er von Polizisten am Sonntagmorgen, 9. September, gegen 1.35 Uhr, auf der Wilhelmstraße kontrolliert wurde. Der Hammer führte einen positiven Alkoholtest durch. Anschließend begleitete er die Beamten zur Polizeiwache. Am Sonntagnachmittag, 9. September, gegen 16.45 Uhr, war ein 55-jähriger Citroen-Fahrer aus Hamm auf dem Alten Uentroper Weg unterwegs. Da er keinen Führerschein besitzt und vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte, war auch bei ihm eine Blutprobe fällig. Am Sonntagabend, 9. September, kontrollierten Polizeibeamte gegen 21.10 Uhr einen 28-jährigen Nissan-Fahrer aus Hamm auf der Hafenstraße. Er hatte vor der Fahrt Drogen konsumiert und musste in der Wache eine Blutprobe abgeben. (cg)

