Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270219-0196: Blutprobe nach Beschleunigungsmanöver

Gummersbach (ots)

Mit einer Blutprobe endete am Dienstagabend (26. Februar) die Fahrt für einen Autofahrer aus Wiehl, der mit laut aufheulendem Motor an einem Streifenwagen vorbeifuhr. Der 27-Jährige hatte seinen Wagen auf der Brückenstraße stark beschleunigt und dabei auf war dabei an einem Streifenwagen vorbeigefahren, der von der Brückenstraße nach links auf die Andienungsstraße abbiegen wollte. Die Streifenwagenbesatzung führte daraufhin eine Kontrolle durch, bei der der 27-Jährige durch seine Alkoholisierung auffiel. Nachdem das Messgerät einen Wert von über einem Promille angezeigt hatte, war die Fahrt beendet. Es folgte eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

